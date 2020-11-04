Bakan Pekcan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa'ya açılan Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala'da toplam tır giriş-çıkışı ekimde 100 bini geçti, tüm zamanların rekor işlem sayısına ulaşıldığını duyurdu.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Pekcan, şunları söyledi:

"Ticaretin kolaylaştırılması kapsamında TIR geçişlerinin daha hızlı ve verimli gerçekleştirilmesi amacıyla aldığımız tedbirler, yaptığımız modernizasyon çalışmaları, fiziksel ve sistemsel düzenlemeler ve Tek Durak Sistemiyle sınır kapılarımızda beklemelerin önüne geçiyoruz. Son haftalarda ihracatımızdaki belirgin yükseliş de Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır kapılarımızda TIR işlemlerimize yansıdı. Bu kapsamda Ekim ayında ülkemizin Avrupa’ya açılan sınır kapıları olan Kapıkule’de 70 bin 694, Hamzabeyli’de 26 bin 74 , İpsala’da 8 bin 700 TIR giriş-çıkışı olmak üzere toplam giriş-çıkış sayımız 100 bini geçti ve tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldı."