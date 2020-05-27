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Ekonomi

Bakan Pekcan açıkladı! Destek kapsamına alınıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile firmalarımızın e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına alıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 09:47:00 -
Bakan Pekcan açıkladı! Destek kapsamına alınıyor

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

Covid-19 pandemisi ile iş yapma pratiklerinin radikal bir şekilde değiştiği ve dijitalleşmenin önem kazandığı bu dönemde ihracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni bir destek mekanizması geliştirdik.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile firmalarımızın e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına alıyoruz.

Bu çerçevede firmalarımızı e-ihracata özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 yılı için %80, takip eden yıllarda %60 oranında destekleyeceğiz.

Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım için iş dünyamızı temsil eden çatı örgütlerin yapacakları masraflar ve sanal fuar organizasyonları giderleri de yüzde 50 oranında desteklenecek.

Bakanlık olarak firmalarımızın yeni ticaret dinamiklerine uyumlu olarak, dijitalleşme süreçlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamaya ve yurtdışı pazarlara giriş faaliyetlerine destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun

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