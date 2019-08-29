Bakan Pekcan açıkladı! 17 ülkede kuruyoruz
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat Ana Planı'nda 17 hedef ülke, 5 hedef sektör belirledik. Sektörler, makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi." dedi.29 Ağustos 2019 Perşembe 12:00
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat Ana Planı'nda 17 hedef ülke, 5 hedef sektör belirledik. Sektörler, makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi." dedi.
Pekcan, şöyle devam etti:
"İhracat Ana Planı'nda hedef ülkelerimiz ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili. İhtisas Serbest Bölgeleri ile hedefimiz Türkiye ihracatındaki payı yüzde 3,5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatımızı yüzde 5'lere çıkarmak."
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