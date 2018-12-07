Bakan Pekcan AA Editör Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "e-ticarette güven damgası uygulamasına bu ay içinde başlıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Pekcan, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Pekcan, uluslararası toplantılarda Türkiye'ye yatırım çağrısı yaptıklarını belirterek, uluslararası yatırımcılar için yatırım ortamının çok iyi olduğunu bildirdi.

İhracatın KOBİ'lere, kadın ve genç girişimcilere, esnaf ve sanatkarlara yayılması konusunda da çalışmalar yaptıklarını söyleyen Pekcan, şöyle devam etti:

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile 28 yerde ihracat destek ofisleri açtık. Eximbank 12 yerde şube açtı, bunu ilk aşamada 20'ye daha sonra 40'a çıkaracağız. e-ticaret, e-ihracat eğitimleri veriyoruz kolaydestek.gov.tr adresinde. İhracatı tabana yaymak marka, tasarım ve teknoloji ihracatı noktasından geçiyor. Teknolojiyi yakalayabilen ülkeler bir üst gelir düzeyini yakalayıp refah seviyesine erişecekler."

Demir ve çelik ihracatçılarının haklarını koruduklarını belirten Pekcan, "Son 3 ayda Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) 2 dava kazandık. Daha önce DTÖ'de bizim davalarımızı örgütün gelişmekte olan ülkelere atadığı hukuk büroları takip ediyordu sadece ama artık profesyonel kadrolar oluşturduk. Üniversitelerde DTÖ mevzuatı hakkında ders veren hocalarımız var şimdi kendi ekibimizde. Bizim davalarımızı birebir bu hocalarımız takip ediyor." diye konuştu.

Pekcan, yılın ilk 6 ayına bakıldığında döviz kuru çok hareketli olmamasına rağmen ihracatta artış olduğuna dikkati çekerek, bu artışın devam edeceğini ve bunda sürekliliği sağlamak adına markalaşma, tasarıma ve teknolojiye yer vermek zorunda olduklarını vurguladı.

- Yerel para birimleriyle ticaret

Pekcan, dış ticarette yerel para birimlerinin kullanılması konusunda Türkiye'nin hangi noktada olduğunun sorulması üzerine, Rusya, Çin, İran, Azerbaycan, Bosna Hersek, Katar ve Kuveyt gibi ülkelerle yerel para birimleriyle ticaretin geliştirilmesi yönünde karşılıklı anlaşmalar yapıldığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da swap anlaşmaları yaptığını dile getiren Pekcan, diğer yandan swap anlaşması olmadan ticaretin geliştirildiği ülkeler de bulunduğunu ifade etti.

Pekcan, yerel para birimleriyle ticaretin yeni olmasına karşın bu konuda ciddi artış yaşandığını vurguladı.

- "35 ayrı yerde daha TTM açmak istiyoruz"

Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) hakkında da konuşan Pekcan, şu anda 5 noktada (New York, Şikago, Londra, Dubai, Tahran) 15 sektör bazında ticaret merkezlerinin faaliyet gösterdiğini bildirdi. Pekcan, "Yeni hedef, 35 ayrı yerde daha merkez açmak ama bunların talep odaklı ve yöresel olmasını istiyoruz." diye konuştu.

- "e-ticarette güven damgası uygulaması bu ay başlayacak"

Bakanlık olarak ticaretin kolaylaştırılması konusunda yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Pekcan, özellikle gümrüklerle ilgili çok önemli adımlar attıklarını ve bu adımlara devam edeceklerini söyledi.

e-ticareti güvenli kılmak için güvenli site damgasını oluşturduklarını belirten Pekcan, "Artık tüketicilerimiz, hangi siteden güvenli alışveriş yapabileceklerinden emin olacaklar. Güvenli site sertifikasını alan sitelerden alışveriş edecekler. Uygulamaya bu ay içinde başlıyoruz." dedi.

Okullar açıldığında güvensiz ürün bilgi sistemini hayata geçirdiklerini hatırlatan Pekcan, velilerin ürünlerle ilgili bilgileri sisteme girebildiklerini kaydetti.

- Tasfiyelik eşya satışları

Tasfiyelik eşya satışlarına da değinen Pekcan, 18 yaşını doldurmuş herkesin e-ticaret, e-ihale, gümrükten satış sistemlerine kaydolabildiğini ifade etti.

Pekcan, uygulamadan herkesin çok memnun kaldığını, özellikle motosiklete yoğun talep olduğunu söyledi.

Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) da kurulduğunu anımsatan Pekcan, şunları kaydetti:

"İstanbul'da helal exposu yapıldı. 3,9 trilyon dolarlık bir pazar. Ben, İSEDAK toplantısında Suudi Arabistan, Irak, İran ve Sırbistan ticaret bakanlarıyla görüştüm. Hafta sonu Kuveyt ile görüşmüştüm. HAK, helal sertifikası veren kurumları akredite edecek. Bizden akredite almamış helal sertifikası verenler geçerli olmayacak. Bu, Türk malının satışı ve Türk imajı açısından çok önemli."

(Bitti)