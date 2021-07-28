Bakan Pakdemirli’den yangına müdahale açıklaması

YENİ AKİT ANKARA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Pakdemirli yaptığı paylaşımda çıkan yangına müdahale eden ekip ve ekipmanlar hakkında bilgi verdi.

Pakdemirli, “Antalya #Manavgat’ta saat 12.05’te başlayan yangına ekiplerimiz 1 Uçak, 19 Helikopter, 17 Dozer, 103 Arazöz, 427 personel ile müdahale ediyor. Ormanın kahramanları büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Söndürme çalışmalarını incelemek için Manavgat’a geçiyorum. Ayrıca Mersin Gülnar’da saat 13.09’da başlayan yangına da ekiplerimiz çok kısa sürede müdahale etti. 1 uçak, 1 helikopter, 40 Arazöz, 3 dozer, 160 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor." dedi.