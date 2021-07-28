  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bill Gates gizlice Türkiye'ye geldi! Verdiği para şok etti

ByLock'un lisans sahibi David Keynes İstanbul'da tutuklandı!

Sözde bağımsız Ruşen’i ve diğerlerini fonlayan vakıfla ilgili dikkat çeken soru: Paravan vakıf mı?

Uzman isim kritik uyarıyı yaptı: Altın o kararı bekliyor!

Canavar Tanju Özcan’a cuk oturdu! ‘Köroğlu’ olmak için yola çıkıp ‘Bolu Beyi’ olanlar

PKK'lılar saldırdı, korumalar direndi, ABD 'Türkiye yargılansın" dedi, Kemalist odatv sevindi!

Halk iradesinin yanındayız Tunus’taki darbeye tepki yağıyor

Avrupa ülkesinden dikkat çeken açıklama: Türkiye ile işbirliği çıkarımıza

Bölge karıştı! Rusya doğruladı: Askerleri öldürüldü

CHP’li Tanju Özcan’ın Bolu’daki uygulamasına tepki yağıyor CHP’li Özcan insanlıktan nasibini almamış
IMF’den Çin’e soğuk duş
Son yılların en büyük yangını! Manavgat'taki yangına müdahale sürüyor
Termometreler 46 dereceyi gösterdi! Gölgede uyuyakalan vatandaşı öldü sandılar
THY, Avrupa'da 2'nci oldu!
Gündem Bakan Pakdemirli’den yangına müdahale açıklaması
Gündem

Bakan Pakdemirli’den yangına müdahale açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Manavgat’ta çıkan yangına müdahale eden ekip ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 16:59:00 -
Bakan Pakdemirli’den yangına müdahale açıklaması

 YENİ AKİT  ANKARA 

Antalya’nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Pakdemirli yaptığı paylaşımda çıkan yangına müdahale eden ekip ve ekipmanlar hakkında bilgi verdi.

Pakdemirli, “Antalya #Manavgat’ta saat 12.05’te başlayan yangına ekiplerimiz 1 Uçak, 19 Helikopter, 17 Dozer, 103 Arazöz, 427 personel ile müdahale ediyor. Ormanın kahramanları büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Söndürme çalışmalarını incelemek için Manavgat’a geçiyorum. Ayrıca Mersin Gülnar’da saat 13.09’da başlayan yangına da ekiplerimiz çok kısa sürede müdahale etti. 1 uçak, 1 helikopter, 40 Arazöz, 3 dozer, 160 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay