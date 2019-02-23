Bakan Pakdemirli’den üreticileri rahatlatacak haberler geldi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Paktemirli Tarım ve Orman sektör buluşmaları programında İzmir Kemalpaşa’daki çiftçilerle buluştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Paktemirli Tarım ve Orman sektör buluşmaları programında İzmir Kemalpaşa’daki çiftçilerle buluştu.

Programda üreticilere seslenen Pakdemirli, yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını Nisan, Mayıs aylarında üreticileri rahatlatacaklarını belirterek, hayvancılıkta 2020 yılında Türkiye’nin tekrar et ihracatı yapacak bir ülke olacağını belirtti. Tarsim Sigortası içinde bir müjde veren Pakdemirli, çiftçiye sigortasını şimdi yaptırıp hasat zamanı ödeyebileceklerini ve mazot alımında ödemeleri 90 gün sonra yapabilecekleri müjdesini verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.