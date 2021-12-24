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Yerel Bakan Pakdemirli’den tarımsal destek ödemesi açıkmalası
Yerel

Bakan Pakdemirli’den tarımsal destek ödemesi açıkmalası

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 24 Aralık’tan itibaren 243 milyon 804 bin 862 TL’lik tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:27:46 -
Bakan Pakdemirli’den tarımsal destek ödemesi açıkmalası

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 24 Aralık’tan itibaren 243 milyon 804 bin 862 TL’lik tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Destek bizden, üretmek sizden. Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği 22 milyon 974 bin TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 25 milyon 419 bin TL, Tiftik Üretim Desteği 7 milyon 68 bin TL, Ar-Ge Desteği 3 milyon 274 bin TL, Yem Bitkileri Desteği 1 milyon 366 bin TL, Balon Balığı Avcılığı Desteği 37 bin TL, 24 Aralık’tan itibaren 243 milyon 804 bin 862 TL’lik tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak” ifadelerine yer verdi.

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