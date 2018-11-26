Bakan Pakdemirli’den öğrencilere kart ve hediye

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Enerjisa işbirliğinde, çocukları yaşadıkları doğaya faydalı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla tabiat konusunda bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor. Projeyle bugüne kadar yaklaşık 12 bin çocuğa ulaşıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de proje kapsamında öğrencilere hem eğitim öğretim yıllarını kutlayan hem de üzerinde “Doğa bekçiyle değil, çocukların sevgisiyle korunabilir” ifadesinin yer aldığı kart gönderdi. Pakdemirli, dezavantajlı bölgelerinde eğitim gören öğrencilere kartla birlikte defter, çanta, kırtasiye malzemesi gibi hediyeler de verildi.