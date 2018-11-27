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Bakan Pakdemirli'den müjde! Elektrikli traktör çalışmalarına başlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, elektrikli traktör konusunda prototip çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Dünya bu kadar elektrikli araçları konuşurken, 'neden elektrikli traktör olmasın' dedim. Hemen büyük üreticileri çağırdım ve bu elektrikli traktör konusuna, aslında Türkiye’de de çok büyük bir sanayimiz olmasına rağmen, çok da hazır olmadığımızı gördüm. Bu konuda şimdi prototip çalışmalarına başladık. Bunlara da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

27 Kasım 2018 Salı 19:42
Bakan Pakdemirli'den müjde! Elektrikli traktör çalışmalarına başlandı

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, tarımda daha fazla teknolojinin ve verimliliğin kullanılması gerektiğini söyledi.

Çiftçinin en büyük girdi maliyetlerinden birinin mazot olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Mazotla ilgili taleplerin ardı arkası kesilmiyor. Dünya bu kadar elektrikli araçları konuşurken, 'neden elektrikli traktör olmasın' dedim. Hemen büyük üreticileri çağırdım ve bu elektrikli traktör konusuna, aslında Türkiye’de de çok büyük bir sanayimiz olmasına rağmen, çok da hazır olmadığımızı gördüm. Bu konuda şimdi prototip çalışmalarına başladık. Bunlara da devam ediyoruz." diye konuştu.

Pakdemirli, tarımda tohumun çok önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin sertifikalı tohum yeterliliğinde dünyada 11. sırada olduğunu kaydetti.

'Yer altı barajlarının çok büyük katkısı var'

Başarının anahtarının sulama olduğuna işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Dünyada yeni konuşulan bir şeyden bahsedeceğim; yer altı barajları. Sulama ile ilgili baraj yaptığınız zaman, o işin kamulaştırması var, çevresel etki değerlendirmesi var, birçok konu var. Hakikaten işler de çok uzayabiliyor. Ama bir şekilde eğer yağmur sularını bir yerden besleyip, yer altında biriktirip, onu da bir şekilde ufak bentler yaparak çekmenin bir yolunu bulabiliyorsanız, bu yer altı barajlarının çok büyük katkısı var. Doğaya da tahribatı yok. Özellikle de barajı yaptığınız da barajda çok ciddi bir buharlaşma problemi oluyor ama burada buharlaşma problemi de olmuyor. Hiçbir şekilde de doğaya zarar vermemiş oluyorsunuz. Bu konu, dünyada Avustralya dahil olmak üzere birçok ülkenin daha yeni yeni duymaya başladığı bir konu. Türkiye'de de az da olsa örnekleri olan bir konu. Bu konu üzerinde çalışmaya devam ediyoruz."

'Burada üretim olanaklarını arıyor olacağız'

Dünyada birçok büyük ülkenin Sudan'da tarım için toprak kiraladığını anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Büyük ülkelerin hepsi mutlaka tarımla ilgili ev ödevlerini çalışırken sadece dönüp kendi sınırları içerisinde ‘ben ne yapabilirim'e değil ufka da dönüp, ‘ben bu sınırların dışında ne yapabilirim'e mutlaka bakıyorlar. Bizim de ev ödevimizde, Sudan, bize en yakın milletler olduğu için Afrika’ya açılan kapı olarak, orayı seçtik. Türkiye’nin toplam ekilebilir alanının yüzde 10’u kadar bir alanı Sudan bize tahsis etti. Biz de önümüzdeki günlerde yerli Türk yatırımcılarımızla beraber burada üretim olanaklarını arıyor olacağız."

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 19:42
  1. Bekir Pakdemirli

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