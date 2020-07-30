Bakan Pakdemirli'den Kurban Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hem hayvan sayısının yeterli olması hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sorunsuz geçirmesi ve kurban vazifelerini yerine getirmesi için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını bildirdi.

Pakdemirli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, küresel salgınların, krizlerin yaşandığı dönemlerde dahi tarımda, hayvancılıkta yapılan atılımlar ve ihracattaki başarılarla Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olduğunu herkese gösterdiğini ifade etti.

Bakan Pakdemirli, "Bu Kurban Bayramı'nda da hem yeterli hayvan sayımız hem de pandemi dolayısıyla aldığımız tedbirler çerçevesinde vatandaşlarımızın sorunsuz bir bayram geçirmesi ve kurban vazifelerini yerine getirmesi için var gücümüzle çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Dini vecibeleri yerine getirirken hayvanları korkutmadan, ürkütmeden, eziyet etmeden, en az acı verecek şekilde, usulüne uygun olarak kurban görevinin yerine getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Pakdemirli, bayramların birliği pekiştirmenin vesilesi olduğunu kaydetti.

Pakdemirli, "Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimin ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sevgi ve merhametin yayıldığı, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği hayırlı bir bayram geçirmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.