0553 313 94 23

Bakan Pakdemirli’den gece koordinasyon uçuşu sonrası açıklama

İzmir’in Karabağlar ilçesi Tekketepe Yangın Gözetleme Noktasından gecenin ilerleyen saatlerinde helikopter ile gece koordinasyon uçuşu gerçekleştiren Orman ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, teknolojiyi kullanarak termal kameralar ile tespitlerde bulunduklarını, sabahın ilk şıkları ile yangına müdahale ederek, öğleden önce önemli bir rüzgar çıkmazsa yangını kontrol altına almayı ümit ettiklerini ifade etti.

20 Ağustos 2019 Salı 01:15
Bakan Pakdemirli’den gece koordinasyon uçuşu sonrası açıklama

İzmir’in Karabağlar ilçesi Tekketepe Yangın Gözetleme Noktasından gecenin ilerleyen saatlerinde helikopter ile gece koordinasyon uçuşu gerçekleştiren Orman ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, teknolojiyi kullanarak termal kameralar ile tespitlerde bulunduklarını, sabahın ilk şıkları ile yangına müdahale ederek, öğleden önce önemli bir rüzgar çıkmazsa yangını kontrol altına almayı ümit ettiklerini ifade etti.


Türkiye’de ilk defa yapılan bir gece koordinasyon uçuşu


Karabağlar ilçesi yangın bölgesinde gece koordinasyon uçuşu gerçekleştiren Orman ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, yapmış olduğu uçuş sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk defa yapılan bir gece koordinasyon uçuşu gerçekleştirdiklerini ve bunun önemine değine değinen Bakan Pakdemirli şunları ifade etti: “Bu yangınla mücadele uçuşu değil. Bu yangın ile mücadele uçuşu değil sadece yangını koordine etmek amaçlıdır. Teknolojiyi kullanarak termal kameraları kullanarak termal kameralarında uzaklık ölçme ve koordinat bulma özelliklerini de kullanarak özellikle de gece boyunca hava araçlarını kullanamamamızın dezavantajlarını giderecek şekilde koordinatları bularak problemleri bularak onları da yer ekiplerimizle incelemek üzere yeni uçuştan indik. Şimdi yer ekiplerimiz termal kameraların çekmiş oldukları görüntülerini işliyor. Onlar da iş emirleri olarak sahaya dağıtmaya başladılar. Geceyi biraz daha verimli geçirmiş olduk.”


Ateşin önemli bir kısmının ferinin söndüğünü izlemekteyiz


Açıklamalarına devam eden Pakdemirli, “Genel itibari ile kuzeybatı istikametinde yangının izlerinin hala taze olduğunu görüyoruz 500 hektarlık alanın önemli bir kısmının karanlık içinde olduğunu görüyoruz. Ateşin önemli bir kısmının ferinin söndüğünü izlemekteyiz. Güneydoğu’dan başlamak üzere Kuzeydoğu ’ya kadar da uzun bir hat ve uzun bir çizgi içerisinde yer yer devam eden yer yer güçlü olan ama çoğunlukla da zayıf olan ateş hattını görüyoruz. Bu taraf bizim için hassas çünkü yerleşim yerlerine yakın alanlarda burada. Birçok mahallemiz birçok köyümüzde burada ama buranında etrafı hem dozerlerle hem iş makineleri ile hem de arazözler ile çevrilmiş durumda. Buradan ileriye şu ana kadar herhangi bir şekilde geçit verilmemiş durumda. Genel itibari ile bu gece uçuşundan sonra daha kötü bir tablo beklerken daha iyi tablo gördük. Bu vermiş olduğumuz iş emirleri ile birlikte sabaha kadar biraz daha mesafe almayı umut ediyorum.”


Öğleden önce kontrol altına almayı ümit ediyoruz


Basın mensuplarının yangının kontrol aşamasına alınma durumuna gelindi mi sorusunu yanıtlayan Pakdemirli, “Meteorolojik şartlar itibari ile biraz daha rüzgarın durulduğu bir saate geldik. Sabah saatleri ile beraber tabii hava araçlarını ilk ışıklarla beraber kaldırmış olacağız. Yine sabah saatlerinde alacak karanlıktan bir miktar opsiyon kullanarak hava araçlarımızı kaldırarak problemli noktalara müdahale etmiş olacağız. Öğleden önce önemli bir rüzgar çıkmazsa kontrol altına almayı ümit ediyoruz”



Yangının yerleşim yerlerine yakınlaşması ile ilgili de açıklama yapan Bakan Pakdemirli, şuan için negatif anlamda ilerleme yok. Yerleşim alanları ile ilgili önemli bir tehdidin kalmadığını ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 01:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'a sert çıkış: Durum çok ciddi
    1. Trump'a sert çıkış: Durum çok ciddi
    2. Bakan Pakdemirli’den gece koordinasyon..
    3. Fatih’te sahte alkol operasyonu
    4. İskenderiye'deki Zerkani camisi yıkıldı
    5. Menteşe’de Jandarma’dan kenevir..
    6. Bakan Pakdemirli'den "gece" uçuşu
    7. Ahmet Davutoğlu'nun 2016 yılındaki o..
    8. Düzce'de polis-şüpheli kovalamacası
    9. Konya’da jandarmadan uyuşturucu..
    10. Avrupa ve Asya arası Afganistan..
    11. Konya'da trafik kazası: Anne-oğul..
    12. Avrupa Rohingya Konseyi’nden açıklama
    13. Afganistan’ın Bağımsızlığının 100...
    14. Kuveyt'ten İsrail'in Aksa baskınlarına..
    15. Kaleciye yabancı madde atan zanlı..
    16. Daniel Sturridge, Trabzonspor ile son..
    17. GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ağustos 2019
    18. Otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1..
    19. FSM Köprüsü Afganistan bayrağı..
    20. Bakan Paktemirli’den yangın..
    21. Manchester United ile Wolverhampton..
    22. Kahraman polis orman yangınını..
    23. Trabzonspor'un gündemindeki Sturridge..
    24. Trabzonspor'un yeni yıldızı İstanbul'da!
    25. Yemen hükümetinden Riyad'da olağanüstü..
    26. Gölcük’te ormanlık alanda 72 kök..
    27. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Mısırlı..
    28. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin..
    29. Köylülerden yaban hayvanlarının..
    30. Domateste üretim çok rekolte düşük
    Fatih Erbakan: Bu asla kabul edilemez
    Fatih Erbakan: Bu asla kabul edilemez
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    ABD'nin gizli Türkiye planı! Yine aynı taktik
    ABD'nin gizli Türkiye planı! Yine aynı taktik