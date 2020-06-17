Bakan Pakdemirli'den flaş İHA açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ormanlarımızı artık İHA ile gözetliyoruz. Bu sayede sahadan alınan görüntüler canlı olarak yangın yönetim merkezi ile paylaşılarak, yangınlara daha etkin ve hızlı müdahale fırsatı oluşacaktır. İHA, 24 saat uçarak gece ve gündüz, 23 bin feette bulunduğu noktadan 3,5 milyon hektarlık orman alanını gözetleyerek, 361 adet yangın gözetleme kulemizin yaptığı görevi yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;

"Anayasa'nın 169. maddesi gereği, yanan orman alanları Anayasamızın güvencesi altındadır. Bugüne kadar yanan hiçbir orman alanı başka bir amaç için kullanılmamıştır ve kullanılmasına bundan sonra da müsaade edilmeyecektir."