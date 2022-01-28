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Ekonomi Bakan Pakdemirli’den çiftçilere müjdeli haber
Ekonomi

Bakan Pakdemirli’den çiftçilere müjdeli haber

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 16:17:00 -
Bakan Pakdemirli’den çiftçilere müjdeli haber

 yeniakit  Ankara 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından destek ödemelerinin miktarlarını açıkladı.

Pakdemirli, “Destek bizden, üretmek sizden” sloganıyla yaptığı paylaşımda, “28 Ocak’tan itibaren 10 milyon 656 bin TL’lik Tarımsal Destek Ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Sertifikalı fidan kullanım desteği 2 milyon 497 bin TL. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi 8 milyon 158 bin TL. Destek bizden, üretmek sizden” ifadelerini kullandı.

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