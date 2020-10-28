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Ekonomi Bakan Pakdemirli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:
Ekonomi

Bakan Pakdemirli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

"Cumhuriyetimizin teminatı gençlerimiz, ülkemizi daha çağdaş seviyelere ulaştıracak ve göstereceği iradeyle 97 yıldır devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin bu topraklarda sonsuza kadar yaşamasını sağlayacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:47:56 -
Bakan Pakdemirli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Cumhuriyetimizin teminatı gençlerimiz ülkemizi daha çağdaş seviyelere ulaştıracak ve göstereceği iradeyle 97 yıldır devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin bu topraklarda sonsuza kadar yaşamasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şanlı tarihi boyunca düşmanlarına karşı zor şartlar altında çarpışan yüce Türk milletinin hak ettiği zaferlere her daim ulaştığını bildirdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türk milletinin azmiyle ve şehitlerin kanıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu hep birlikte gururla kutladıklarını belirten Pakdemirli, Cumhuriyetin kuruluş felsefesinde olduğu gibi tam bağımsız bir devlet olmak için herkese görev ve sorumluluklar düştüğüne işaret etti.

Hedefi olmayan milletlerin tarih sahnesinden silinmeye mahkum olduklarını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda milli mücadele döneminde olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi en üst seviyede tutarak millet olarak hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin teminatı gençlerimiz ise ülkemizi daha çağdaş seviyelere ulaştıracak ve göstereceği iradeyle 97 yıldır devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin bu topraklarda sonsuza kadar yaşamasını sağlayacaktır. Bu duygularla, Cumhuriyetin 97. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramı'mızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

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