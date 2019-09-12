Bakan Pakdemirli'den 12 Eylül mesajı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "12 Eylül'ün ülkemize, milletimize bıraktığı derin izlerini unutmadık. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için demokrasinin gücüne güvendik, milli iradeye inandık"

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 12 Eylül'ün ülke ve millette bıraktığı derin izleri unutmadıklarını belirterek, "Benzer acıların bir daha yaşanmaması için demokrasinin gücüne güvendik, milli iradeye inandık." ifadelerini kullandı. Pakdemirli, Twitter hesabından, 12 Eylül 1980 darbesinin 39'uncu yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu. "Demokrasi ve milli irade" vurgusu yapan Pakdemirli, "12 Eylül'ün ülkemize, milletimize bıraktığı derin izlerini unutmadık. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için demokrasinin gücüne güvendik, milli iradeye inandık." değerlendirmesini paylaştı.

Bakan Pakdemirli, mesajında "Yaşasın #DEMOKRASİ", "yaşasın #MİLLİİRADE" etiketlerine de yer verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.