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Bakan Pakdemirli'den 12 Eylül mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "12 Eylül'ün ülkemize, milletimize bıraktığı derin izlerini unutmadık. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için demokrasinin gücüne güvendik, milli iradeye inandık"

12 Eylül 2019 Perşembe 13:10
Bakan Pakdemirli'den 12 Eylül mesajı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 12 Eylül'ün ülke ve millette bıraktığı derin izleri unutmadıklarını belirterek, "Benzer acıların bir daha yaşanmaması için demokrasinin gücüne güvendik, milli iradeye inandık." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Twitter hesabından, 12 Eylül 1980 darbesinin 39'uncu yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Demokrasi ve milli irade" vurgusu yapan Pakdemirli, "12 Eylül'ün ülkemize, milletimize bıraktığı derin izlerini unutmadık. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için demokrasinin gücüne güvendik, milli iradeye inandık." değerlendirmesini paylaştı.

Bakan Pakdemirli, mesajında "Yaşasın #DEMOKRASİ", "yaşasın #MİLLİİRADE" etiketlerine de yer verdi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:10
  1. 12 Eylül darbesi
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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