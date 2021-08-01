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Gündem Bakan Pakdemirli: Tamamını karşılayacağız
Gündem

Bakan Pakdemirli: Tamamını karşılayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'daki selde hayvan varlıkları zarar gören vatandaşların zararlarının tamamının karşılanacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 19:29:00 -
Bakan Pakdemirli: Tamamını karşılayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'daki selde hayvan varlıkları zarar gören vatandaşların zararlarının tamamının karşılanacağını duyurdu.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Van'da sel felaketinden etkilenen yetiştiricilerin yanında olduklarını belirterek, "Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

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Yorumlar

Harun Yusuf Nuhhan

Bakanım, bırak bu muhalefet partileri ve milletvekilleri karşılasın bizim devletimizden şüphemiz yok.  
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ahmed

yeter artık bu kürt pozitif ayrımcılığı Türk'ün malını hayvanını sel alır yardım mardım yok köyü bağı bahçesi yanar bir yardım yok aman kürdün ineğini sel almış hemen bütün masrafları karşılansın bıktık artık bu kürt pozitif ayrımcılığından
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