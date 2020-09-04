  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Pakdemirli, Rize'de incelemelerde bulundu
Aktüel

Bakan Pakdemirli, Rize'de incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-04 19:12:09 -
Bakan Pakdemirli, Rize'de incelemelerde bulundu

RİZE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize'de yaklaşık bir ay önce sel ve heyelan meydana gelen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Pakdemirli, beraberindeki Vali Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Belediye Başkanı Rahmi Metin ile Çaykur Rizespor Kulübünü ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Pakdemirli ve Yazıcı'ya yeşil-mavili takımın formasını hediye etti.

Pakdemirli, daha sonra Çayeli ilçesinde sel ve heyelanın hasara yol açtığı Şairler Deresi'nde incelemelerde bulundu, yapılması planlanan yeni köprü alanını drone görüntülerinden izledi.

Bakan Pakdemirli, ilçeye bağlı Köprübaşı köyü ve Madenli beldesinde de selin ardından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Madenli Belde Belediyesinde düzenlenen değerlendirme toplantısına da katılan Pakdemirli, inceleme ve ziyaretlerini tamamlayarak kentten ayrıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlaksızlığın en büyük kalesi iflas etti!
Gündem

Ahlaksızlığın en büyük kalesi iflas etti!

‘Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, birçok ülkede binlerce can alırken, birçok ülkede ekonomik yıkımları da beraberinde getirdi. Avrupa’da i..
Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası
Gündem

Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası

Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan ve destekçisi AB ülkelerine karşı 6 maddelik bir plan hazırladı. KKTC'de v..
NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu
Dünya

NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekaniz..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı