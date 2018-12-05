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Bakan Pakdemirli öğrencilerle buluştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, lise öğrencileriyle gerçekleştirdiği buluşmada, "Gelecek nesillerin gıda ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir şekilde sağlamanın yolunu bulmamız lazım" dedi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 20:05
Bakan Pakdemirli öğrencilerle buluştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin davetiyle Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencileri Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden lise öğrencilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Bakan Pakdemirli de öğrencilerle TİGEM'de bir araya geldi. Bir arada Adana'da fidan diktiklerini anımsatan Pakdemirli, kendileriyle yeniden bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ülkeyi yeni nesile emanet edeceklerini aktaran Pakdemirli, "Bugün ne yapıyorsak sizin için yapıyoruz" dedi.

'Yolunu bulmamız lazım'

2053 ve 2071 yıllarında en az yüzde 50 daha fazla gıda üretilmesi gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, ağaç olmayınca yağışın olmadığını, yağış olmayınca da suyun, dolayısıyla tarımın olmayacağını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığının bir araya gelmesiyle bu konuları ele alma fırsatı olduğunu paylaşan Pakdemirli, "Gelecek nesillerin gıda ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir şekilde sağlamanın yolunu bulmamız lazım" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Bilge Nida Yıldız ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme fırsatı yakalamanın verdiği mutluluğu anlattı. Yıldız, Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretinin ardından yoldan gelmiş olmasına rağmen kendilerini ağırlamasını, büyük bir zarafet ve tevazu olarak tanımladı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 20:05
  1. Ankara
  2. Adana
  3. bekir pakdemirli
  4. Bilge Nida Yıldız

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