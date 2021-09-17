Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Para hesaplarda
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 22 milyon liralık desteğin, bugün üreticilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.
YENİ AKİT / ANKARA
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 22 milyon liralık desteğin, bugün akşam üreticilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi.
Bakan Pakdemirli’nin açıklaması şu şekilde: "Dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 22 ilde 11.595 üreticiye 20.447.272 TL, Büyükbaş damızlık hayvan (düve) alımı desteği kapsamında 30 üreticiye 1.480.000 TL, Olmak üzere toplam 21.927.272 TL’lik destekleme ödemesi, bugün akşam üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun."