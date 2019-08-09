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Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Geçen yıl ton başına 950 lira olan mısır fiyatı, 2019 yılında yüzde 21 artırılarak ton başına 1150 lira olarak belirlendi"- "Mısır için belirlenen ton başı bin 150 lira alım fiyatı, Bakanlığımız tarafından verilecek yaklaşık ton başına 60 liralık prim ve diğer desteklerle birlikte 1210 liraya kadar yükselmektedir"

09 Ağustos 2019 Cuma 18:24
Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatını açıkladı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl ton başına 950 lira olan mısır fiyatının, 2019 yılında yüzde 21 artırılarak ton başına 1150 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında mısır alım fiyatının ton başına 950 lira olduğunu hatırlatarak, bu sene için yüzde 21 artışla 1150 lira olarak tespit ettiklerini belirtti.

Mısır için belirlenen bu fiyatın, Bakanlık tarafından verilecek yaklaşık ton başına 60 liralık prim ve diğer desteklerle birlikte 1210 liraya kadar yükseldiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Açıklanan bu fiyatla üreticimiz, maliyete göre yüzde 48, diğer bir ifadeyle ton başına 390 lira gelir elde etmiş olacaktır” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:24
  1. mısır alım fiyatı
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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