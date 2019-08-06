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Bakan Pakdemirli: “Kıyı balıkçılarına destek artacak”

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, kıyı balıkçılarına 2 yıl önce vermeye başladıkları desteklemeleri 2019 yılında arttırarak devam edeceklerini söyledi.

06 Ağustos 2019 Salı 21:50
Bakan Pakdemirli: “Kıyı balıkçılarına destek artacak”

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, kıyı balıkçılarına 2 yıl önce vermeye başladıkları desteklemeleri 2019 yılında arttırarak devam edeceklerini söyledi.


Fındık hasat şenliği için geldiği Ordu’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu’da su ürünleri yetiştiriciliği için destek miktarını arttıracaklarını söyledi. Bakan Pakdemirli, Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere su ürünleri kontrol teknesinin hizmete gireceğinin müjdesini verdi. Kıyı balıkçılarına 2 yıl önce verilmeye başlanan desteklemelerin 2019 yılında da devam edeceğini söyleyen Bakan Pakdemirli, “Diğer bölgelere göre çok daha fazla tercih edilen Ordu bölgesinde yetiştiricilik kapasitesine ilave 5 bin ton artışı veriyoruz. Ordu’ya biz burada pozitif ayrımcılık yaptık yapmaya devam edeceğiz. Kıyı balıkçılarına 2 yıl önce vermeye başladığımız desteklemeleri 2019 yılında da arttırarak devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 21:50
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