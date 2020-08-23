Bakan Pakdemirli Giresun’a gidiyor
Tarım ve Ormanı Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yaşanan sel felaketi nedeniyle Giresun’a gideceği bildirildi.
Doğu Karadeniz’de etkili olan şiddetli sağanak yağış Giresun'da seli getirdi.
Merkez, Dereli, Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde cadde ve sokaklar adeta suya gömüldü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5'i jandarma olmak üzere 12 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.
Tarım ve Ormanı Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketinin meydana geldiği Giresun'a gideceği bildirildi.
Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, Pakdemirli'nin şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Giresun'a hareket ettiği aktarıldı.