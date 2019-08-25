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Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangın bölgesinde inceleme yaptı

25 Ağustos 2019 Pazar 00:13
Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangın bölgesinde inceleme yaptı

EDİRNE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Edirne'nin Keşan ilçesindeki orman yangınının devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu.

Pakdemirli, Yeşilköy ve Beyköy arasındaki mevkide yangın söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler ve yetkililerden bilgi aldı.

Ormanlık alanda da incelemelerde bulunan Pakdemirli, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile yangın takip aracında yangınla ilgili değerlendirme yaptı.

Köy sakinleriyle de görüşen Pakdemirli, ekiplerin yangına müdahale ettiğini belirtti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da incelemelerde hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 00:13
  1. Bekir Pakdemirli
  2. EDİRNE
  3. Tarım ve orman Bakanı
  4. yangın bölgesi

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