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Ekonomi Bakan Pakdemirli duyurdu: Hesaplara aktarıyoruz
Ekonomi

Bakan Pakdemirli duyurdu: Hesaplara aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 20:20:00 - 2022-02-11 20:23:18
Bakan Pakdemirli duyurdu: Hesaplara aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği 150 Milyon 514 Bin 827 Lira

Hayvan Gen Kaynakları Desteği 13 Milyon 136 Bin 275 Lira

Hayvan Hastalıkları Tazminatı 10 Milyon 679 Bin 31 Lira

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 2 Milyon 936 Bin 165 Lira

Çiftçimize hayırlı ve bereketli olsun."

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