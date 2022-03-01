Bakan Pakdemirli duyurdu: 5 bin yeni işçi alınacak!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medyadan yaptığı açıklamada "5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 bin yeni yangın işçisi alımı yaptıklarını belirtti.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.