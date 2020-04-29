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Ekonomi

Bakan Pakdemirli: "Dijital Tarım Pazarı aracılığıyla çiftçinin pazarlama imkanı artacak, tüketici de makul fiyattan, kaliteli ürün alacak."

2020-04-29 12:10:24 -
Bakan Pakdemirli: "Dijital Tarım Pazarı aracılığıyla çiftçinin pazarlama imkanı artacak, tüketici de makul fiyattan, kaliteli ürün alacak."
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