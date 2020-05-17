  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman bitiyor?

Nasihat kabul etmeyen kalpler

Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran Pazartesi günü okullar açılacak mı?

Bundesliga'da hangi maçlar var? | Alman Ligi maçları nasıl izlenir?

İslam’da batıni farzlar nelerdir?
için kalan
Ekonomi

Bakan Pakdemirli: Çiftçilerimize 14 milyon destek ödemesine başladık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, organik-organomineral gübre desteğine ilişkin, "57 ilde 18 bin 892 çiftçimize 14 milyon 481 bin liralık destek ödemelerine 15 Mayıs Cuma günü başladık" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:52:00 -
Bakan Pakdemirli: Çiftçilerimize 14 milyon destek ödemesine başladık

Bakan Pakdemirli, 2019 yılı organik ve organomineral gübre kullanan çiftçilere uygulanacak desteklere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli açıklamasında, "Ülkemiz topraklarının organik madde kapsamının  yükseltilmesi, kimyevi  gübre kullanım etkinliğinin artırılması ve topraklarımızın ihtiyacı olan bitki besin maddelerinin ülkesel kaynaklardan karşılanması amacıyla ilk defa 2019 yılında uygulamaya başladığımız normal gübre desteğine ilave olarak organik ve organomineral gübre kullanan çiftçilerimize dekara 10 TL destekleme ödenmeye başlanmıştır. Bu çerçevede başvuru, icmal, askı ve kontrolleri tamamlanan 57 ilde 18 bin 892 çiftçimize 14 milyon 481 bin liralık destek ödemelerine 15 Mayıs Cuma günü başladık. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı