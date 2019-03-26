0553 313 94 23

Bakan Pakdemirli, Başkan Kayda’yı ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa ziyareti kapsamında Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan adayı Zeki Kayda’yı ziyaret ederek 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde başarılar diledi.

26 Mart 2019 Salı 18:38
Bakan Pakdemirli, Başkan Kayda’yı ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa ziyareti kapsamında Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan adayı Zeki Kayda’yı ziyaret ederek 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde başarılar diledi.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçe ziyaretleri kapsamında Salihli’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi makamında ağırladı. Belediye Hizmet Binası önünde başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte Bakan Pakdemirli’yi karşılayan Başkan Kayda, 5 yıllık görev süresi içerisinde Salihli’ye kazandırdığı hizmetler hakkında bilgi vererek yeni dönem projelerini anlattı. Başkan Kayda, ziyaret anısı olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Belediye Halı Atölyesinde dokunan kilim takdim etti.


Manisa’nın büyük ilçelerinden olan Salihli’nin Başkan Zeki Kayda döneminde yapılan hizmetlerle büyük bir değişim yaşadığını ifade eden Bakan Pakdemirli, “Güzel Salihli’mizin daha da gelişerek büyümesi için Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan adayımız Zeki Kayda’ya tüm hemşehrilerimden destek olmalarını istiyorum. Manisa’mızı hükümette 3 bakan ve 7 milletvekilimiz ile temsil ediyoruz. Yeni dönem projeleri hazır olan mevcut belediye başkanımıza ve Cumhur İttifakı başkan adayımıza biz de her konuda yardımcı olacağız. Manisa’nın güzide ilçelerinden olan Salihli’yi hem tarımda hem de sanayide söz sahibi yapacağız” diye konuştu.


Basına kapalı olarak gerçekleştirilen Tarım ve Orman Sektörü buluşmasının ardından Bakan Pakdemirli, bir üzüm işletmesini ziyaret etti. Ziyarette Bakan Pakdemirli işçilerle sohbet ederken, işletme sahibi Abdullah Tuğrul’dan işletme hakkında bilgiler aldı.


Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye Salihli Belediyesi ve tarım işletmesiziyaretinde, Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Uğur Aydemir ve Tamer Akkal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zeytin üreticisini sevindiren haber
    1. Zeytin üreticisini sevindiren haber
    2. Suriyeliler harekete geçti! O pankarta..
    3. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick..
    4. Lise öğrencileri "voleybol hakemlik..
    5. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:..
    6. Bozüyük Belediyesi’nden örnek proje..
    7. Meteorolojiden yağış uyarısı
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Besni'de..
    9. Gaziantep'te terör operasyonu
    10. AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy:..
    11. Şampiyon sahaya alkışlarla çıktı
    12. İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
    13. Terör örgütü PKK'ya operasyon
    14. Yeni Talisca, Galatasaray'a geliyor
    15. Metin Topuz’un casusluk davasına yarın..
    16. "Başkalarının kınaması bizi yıldıramaz"
    17. Yol kontrol noktasında polisi..
    18. Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili..
    19. Başkan Fındıkoğlu, Bakan Pekcan’dan..
    20. "CHP marjinalleşmiş bir partidir"
    21. Bakan Selçuk öğrencilere satranç..
    22. Bayburt'ta 61 düzensiz göçmen yakalandı
    23. İmamoğlu’ndan Golan Tepeleri’yle..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    25. Netanyahu: "Golan'dan asla..
    26. "Bu seçim ülkeyi bölmek isteyenlere..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'da..
    28. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “CHP’nin..
    29. Bir çınar daha yıkıldı
    30. Bisikletiyle 3 metre yüksekten düşen..
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı