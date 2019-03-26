Bakan Pakdemirli, Başkan Kayda’yı ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa ziyareti kapsamında Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan adayı Zeki Kayda’yı ziyaret ederek 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde başarılar diledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçe ziyaretleri kapsamında Salihli’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi makamında ağırladı. Belediye Hizmet Binası önünde başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte Bakan Pakdemirli’yi karşılayan Başkan Kayda, 5 yıllık görev süresi içerisinde Salihli’ye kazandırdığı hizmetler hakkında bilgi vererek yeni dönem projelerini anlattı. Başkan Kayda, ziyaret anısı olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Belediye Halı Atölyesinde dokunan kilim takdim etti.

Manisa’nın büyük ilçelerinden olan Salihli’nin Başkan Zeki Kayda döneminde yapılan hizmetlerle büyük bir değişim yaşadığını ifade eden Bakan Pakdemirli, “Güzel Salihli’mizin daha da gelişerek büyümesi için Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan adayımız Zeki Kayda’ya tüm hemşehrilerimden destek olmalarını istiyorum. Manisa’mızı hükümette 3 bakan ve 7 milletvekilimiz ile temsil ediyoruz. Yeni dönem projeleri hazır olan mevcut belediye başkanımıza ve Cumhur İttifakı başkan adayımıza biz de her konuda yardımcı olacağız. Manisa’nın güzide ilçelerinden olan Salihli’yi hem tarımda hem de sanayide söz sahibi yapacağız” diye konuştu.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen Tarım ve Orman Sektörü buluşmasının ardından Bakan Pakdemirli, bir üzüm işletmesini ziyaret etti. Ziyarette Bakan Pakdemirli işçilerle sohbet ederken, işletme sahibi Abdullah Tuğrul’dan işletme hakkında bilgiler aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye Salihli Belediyesi ve tarım işletmesiziyaretinde, Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Uğur Aydemir ve Tamer Akkal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın eşlik etti.