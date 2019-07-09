Bakan Pakdemirli açıklamıştı, 278 bin 500 pullu sazan yavrusu suyla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ekipler tarafından Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Ankara’da 88 göl, gölet ve baraja 278 bin 500 adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünde üretilen 5,1 milyon sazan yavrusunun 11 Temmuz’a kadar ülke genelindeki 727 göl ve gölete bırakılacağını açıklamıştı.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıllardır sürdürülen proje kapsamında Ankara’da 88 göl, gölet ve baraja 278 bin 500 adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Üretme Enstitüsünde üretilen balıklar 3, 4 gram ağırlığına ulaştığında oksijen tanklarında getirilerek sulara bırakılıyor. 3-4 yılda 40 santimetre boyutuna ulaşan balıklar, gelişimlerini tamamladıklarında amatör balıkçılar için yeni bir hobi alanı oluşturuyor.

“2 milyondan fazla yavru sazan balığı suyla buluşturuldu”

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, “Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından su ürünlerinin korunmasısürekliliğinin sağlanması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla gölet, göl ve barajlarda balıklandırma çalışması yürütülmektedir. Bugün Ankara ilimizde bulunan 88 adet göl, gölet ve barajımızda 278 bin 500 adet pullu sazan yavru balıklar sularla buluşturuldu. 3-4 yıl sonunda bu yavru balıklar 40 santimetre boyutuna ulaşacak. Hafta sonu ailesiyle birlikte amatör balıkçılık yapmak isteyen vatandaşlarımız için bir hobi alanı olacak. Ankara’da amatör balıkçılık işiyle ilgilenen kişi sayısı çok fazla. Son 10 yıl içinde il müdürlüğümüz tarafından 2 milyondan fazla yavru sazan balığı göl ve göletlerle buluşturuldu” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünde üretilen 5,1 milyon sazan balığı yavrusunun ülke genelindeki 727 adet göl ve gölete bırakılacağını açıklamıştı. Projeyle iç sulardaki küçük ölçekli balıkçılık desteklenerek kırsalda yaşayan vatandaşların kaliteli protein kaynağına ulaşması ve hane halkı gelirinin arttırılması, sportif olta balıkçılığı ve reakrasyonel balıkçılığın geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor.