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Gündem Bakan Pakdemirli açıkladı: Müjdeyi vereceğiz
Gündem

Bakan Pakdemirli açıkladı: Müjdeyi vereceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Aydın'a yaptığı ziyarette yeni müjdeleri vereceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 16:56:00 -
Bakan Pakdemirli açıkladı: Müjdeyi vereceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, AK Parti Aydın İl Başkanlığı’na gerçekleştirdiği ziyarette önemli açıklamalarda bulundu.

Aydın’da son 18 yılda önemli işler yapıldığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, “Aydın, tarımsal üretimi son 18 yılda 9 milyar liraya ulaşan ilimiz. Diğer alanlarda olduğu gibi tarım alanında da Aydın, önde gelen lider şehirlerden biri olduğunu ispat etti. Kırsal kalkınma ve diğer desteklerimizin toplamı, yaklaşık 588 milyon TL, yem bitki desteğimiz 230 milyon TL, mera ıslahımız 82 bin dekar, büyükbaş hayvanımız yüzde 242 artışla 462 bin baş, küçükbaş hayvanımız yüzde 218 artışla da 420 bin başa gelmiştir. Bal üretimi şu anda 3 bin 700 ton, Bakanlık olarak 13 baraj, 8 gölet inşa ettik. İçme suyu temini olarak da 600 milyon metreküpe yakın içme suyu ve sulamada da biten yaklaşık 530 bin dekar alanımız sulamaya açılmış durumda ama inşası da devam eden daha 200 bin dekar alanımız da var. İnşaatına başlamadığımız birçok projenin de bugünkü sektör toplantımızda müjdelerini veriyor olacağız. Aydın’daki sulanabilir alana baktığımız zaman 1 buçuk milyar dekar, bunun da toplam sulama alanı ise 1 milyon 150 bin dekara gelmiş yani yüzde 76 oranında sulamaya ulaşmış durumdayız. Gelecekte 2030’lu yıllardan sonra bir kuraklık olacağını da varsayıyoruz. Bundan dolayı geride kalan yatırımlarımızı Aydın üzerinde mutlaka bitiriyor olmamız lazım” dedi.

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