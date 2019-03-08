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Bakan Pakdamirli Kütahya’da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buğday ve arpadaki desteklerinizi 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardık.

08 Mart 2019 Cuma 22:36
Bakan Pakdamirli Kütahya’da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buğday ve arpadaki desteklerinizi 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardık. Cebimizde olan parayı son kuruşuna kadar üreticimiz, köylümüz, çiftçimiz için harcamaya hazırız" dedi.


Bakan Pakdemirli, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından Sevgi Yolu üzerinde düzenlenen açık hava mitingine katıldı. Burada bir konuşma yapan Pakdemirli, üretici ve çiftçilere verilen desteklemelere devam edeceklerini ifade etti. Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımıza üreticimizle ilgili hangi konuda gitsek ’köylümüz başımızın tacı, ne gerekiyorsa yapın’ talimatını veriyor. Biz de oradan bulup, buradan bulup sizleri bir nebze de olsa rahatlatmaya çalışıyoruz. Bunları inanın, çiftçimiz, üreticimiz, köylümüz adına bütçe imkanlarını zorlayarak yapıyoruz. Ama üreticimiz bunu hak ediyor. İnşallah 2019 yılı çiftçimiz, üreticimiz için çok daha bereketli, çok daha iyi bir yıl olacak. Geçenlerde Enerji Bakanımız müjdesini verdi. Bundan sonra çiftçimiz elektriğini yüzde 12 daha ucuza kullanacak. 31 Aralık 2019 itibarıyla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olup da borcunu ödeyememiş, temerrüde düşmüş kardeşlerimiz de yüzde 10 ile bu borçlarını yeniden yapılandırabilecekler" diye konuştu.


2019 yılı çiftçi için bereketli bir yıl olacağını kaydeden Pakdemirli, "Tarım alanında beklentiler yüksek. Tarımın da sıkıntılarını biliyoruz. Bu ekonomi terörü bizim maliyetlerimizi artırdı. Gübreyi de ilacı da yemi de biliyoruz. İster istemez fiyatlar arttı. Buğdayı da arpayı da bu sene daha pahalıya alacağız. Burada buğday ve arpadaki desteklerinizi 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardık. ’5 kuruş, 10 kuruş ne fark eder’ diyorsunuz ama inanın devlete bedeli tam 750 milyon lira. Cebimizde olan parayı son kuruşuna kadar üreticimiz, köylümüz, çiftçimiz için harcamaya hazırız. Çünkü benim köylüm, çiftçim, üreticim bizim başımızın tacıdır" şeklinde konuştu.


5 yıl boyunca ülkeyi AK Parti’nin yönetmesi olduğunu belirten Pakdemirli, "Şimdi önümüzde yeni bir seçim var, yerel seçimler ama yerel seçimlerdeki başarı veya başarısızlık genel seçimlerle ilgili istek ve talebi tetikleyecek durumda. Yani AK Parti sizin geçen seçimlerde vermiş olduğunuz oylardan daha az alacak olursa, muhalefet de gelecek başınızda boza pişirecek. Diyecek ki ’Hadi seçime gidelim, hadi seçime gidelim, hadi seçime gidelim.’ Bu millet seçimlerden bıktı, koalisyonlardan bıktı. Çok istikrarlı dediğimiz 16-17 yıllık dönemde bile 13 seçime gitmek mecburiyetinde kaldık. Referanduma gittik. Parti kapatma davası çıktı. Cumhurbaşkanını seçtirmemeye çalıştılar. MİT olayları oldu, 17-25 yargı darbesi oldu, darbe girişimi oldu. Bunların hepsini düşündüğünüz zaman, Türkiye’nin istikrara ihtiyacı var. Türkiye’de sürekli olarak birileri istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor ve Türkiye sürekli olarak buna maruz bırakılmak isteniyor. Bu anlamda sizler de her zaman demokrasinin, AK Parti’nin yanında oldunuz, hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Bakan Pakdemirli, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel ve Ahmet Tan ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş ile birlikte, alanda bulunanlarda AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu’ya destek istedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 22:36
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