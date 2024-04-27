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Gündem Bakan Özhaseki'den İsrailli Bakan'a tepki
Gündem

Bakan Özhaseki'den İsrailli Bakan'a tepki

Yeniakit Publisher
2024-04-27 15:22:00 -
Bakan Özhaseki'den İsrailli Bakan'a tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Özhaseki, "Yaşadıkları hezeyanla akla zarar açıklamalar yaparak Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaya çalışan alçak zihniyeti şiddetle kınıyorum." dedi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bütün dünyanın gözü önünde insanlık suçu işleyen, hastanelere saldıran, çocukları katleden İsrail'in Dışişleri Bakanının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasının kendi seviyesizliklerini gösterdiğini belirtti.

Mazlum coğrafyaların umudu olan Erdoğan'ın her daim Filistin'in yanında ve zalimlerin karşısında durduğunu vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Yaşadıkları hezeyanla akla zarar açıklamalar yaparak Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaya çalışan alçak zihniyeti şiddetle kınıyorum. Duruşumuz asla değişmeyecek. Biz, masum Filistin halkını kadın, çocuk, yaşlı demeden katleden soykırım suçlularının karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

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