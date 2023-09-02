Bakan Özhaseki: Hatay eski canlı haline dönecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay’ın üç ayrı noktasında gerçekleştirilen toplam 5 bin bağımsız bölümün temel atma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı video konferans bağlantısıyla katıldığı Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi'nin toplu temel atma töreninde konuşan Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Evlerinin dışında yaşayan 1 milyon 900 binden fazla insanın biran önce evlerine dönünceye kadar tatil yapmayacaklarını dile getirerek, “Bir an önce evlerine kavuşabilmeleri için ne gerekiyorsa onu yapabilmek için gayret ediyoruz. İnsan eliyle sırtını da güçlü bir iktidara yaslamış olarak ne yapılabilirse emin olun onu yapıyoruz. Ondan yana hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi. Hatay’da 40 binden fazla konutun yapımına başlanıldığını belirten Özhaseki, “Hatay’da yıkılmış olan konut, ahır, depo, köy evi gibi toplam sayımız 254 bin civarında. Hak sahibi de 220 binden fazla. 40 binden fazla konutumuzun inşaatına başladık. İki üç ay içerisinde onlar zaten biter inşallah. Yavaş yavaş teslim ederiz” diye konuştu.

“Hatay eski canlı haline dönecek”

Depremde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay’ı eski gönlerine kavuşturacaklarını iade eden Bakan Özhaseki, Hatay merkezdeki ağır hasarlı binaların yıkılacağını ve 2-3 aya hafriyatların kaldırılarak bölgenin temizleneceğini söyledi. Temizlenen yerlerde Bakanlık olarak zemin etütlerine başlayacaklarını anlatan Özhaseki, “Biz de bir taraftan zemin etütlerine Bakanlık olarak başlıyoruz ve yapacağız. Ona uygun statik çözümlemeler, mühendislik hesapları yapılsın diye. Onlar yapıldığı takdirde bizler de buralarda hızla işe gireceğiz” dedi. Hibe ve kredi desteği sunan Yerinde Dönüşüm projesiyle biran önce vatandaşların kendi konutlarını yapmalarını isteyen Özhaseki, “Lütfen sizler de bir an önce bizlere yardımcı olun ve bu işe başlayın. Biz elimizden ne geliyorsa yapacağız. Buralarda tip sözleşmeler de vereceğiz Örnek projeler de vereceğiz. Vergiden, harçtan muaf kılıyoruz zaten. Yapı denetim firmalarınıza gitmenize gerek yok. Biz TOKİ marifetiyle bütün binaların yapımını da denetleyeceğiz. İş yapıldıkça desteklemeye, para vermeye ve yerinde de bir an önce bu işleri de yapmaya çalışacağız. Eğer bunu hızlı yapabilirsek değerli arkadaşlarım emin olun çok hızlı bir şekilde Hatay, eski canlı haline dönecek.” İfadelerini kullandı. Yerinde Dönüşüm konusunda sıfır toleransla hareket edeceklerini belirten Özhaseki, 4 kırmızı çizgiyi hatırlatarak, “Birincisi fay hatlarının geçtiği yerlerde fay kırığının bulunduğu yerlerde asla ve asla yapı olmayacak. Yapı yasak. Siz hala fay kırıklarının olduğu yere ısrar eder misiniz? Ederseniz kendi mezarınızı, kendi kabrinizi kendiniz yapmış olursunuz.” diye konuştu.