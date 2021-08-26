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Eğitim Bakan Özer'den öğretmenlere müjde
Eğitim

Bakan Özer'den öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yaz tatili iller arası ataması kapsamında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin tayinlerini MEB İl Müdürlükleri aracılığı ile yapabileceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 01:20:00 -
Bakan Özer'den öğretmenlere müjde

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Bakan Özer'den öğretmenlerimize mazeret tayini müjdesi" vurgusuyla yapılan paylaşımda, "2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

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