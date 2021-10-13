Bakan Özer’den Ağrı’ya müjde dolu ziyaret

YENİ AKİT ANKARA

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ağrı Valiliğine yaptığı ziyaret sonrasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yarımcı kaynak kitaplara ilişkin konuşan Özer, “Yardımcı kaynaklar hakkında bir takım söylemler var. Millî Eğitim Bakanlığı ve hükümetimiz yıllardan beri tüm okullar, tüm sınıflar ve kademelerde eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için kitapları ücretsiz olarak dağıtıyor. Millî Eğitim Bakanlığı olarak bu ders kitaplarına ilaveten her ayın ilk haftasında dağıtılan destekleyici yardımcı kaynak etkinlik kitapları, fasiküller öğretmenlerimizin kullanacağı materyallerle ilgili ciddi çalışma yaptık. Her ayın ilk haftası bunları elektronik ortamda tüm öğrencilerimizin, tüm öğretmenlerimizin kullanımına ücretsiz açıyoruz. Bugün bir sürpriz yaptık ve Ağrı'da temel eğitimde bu materyallerden yüz bin, orta öğretimde ise 40 bin adet bastırarak tüm öğrencilerimize bugün itibariyle ücretsiz dağıtmaya başladık. Aynı zamanda bin adet tablet dağıtacağız” dedi.

“Tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okul bulunmamaktadır”

Yüz yüze eğitim konusuna da değinen Bakan Özer, “Şu ana kadar aynı anda kapatılan maksimum 3 okul oldu. Onlar da 10 gün sonra eğitim öğretime devam etti. Bilindiği üzere bizim eğitim sistemimiz, devasa bir eğitim sistemi. 18 milyon öğrencinin ve 1.2 milyon öğretmenin olduğu 20 milyonluk kitleyi ilgilendiren bir sistem. Sistemimiz içinde 57 bin 108'i devlet okulu olan 71 bin 820 okulumuz bulunmakta. Bugün itibariyle tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okul bulunmamaktadır. 850 bin dersliğin içinde elbette kapatılan sınıflarımız vardır, onlar da peyderpey 10 günlük süre zarfında Sağlık Bakanlığının belirleşmiş olduğu kurallar çerçevesinde sisteme geri dönmektedir. Daha önceden kapatılan 1158 sınıf, bugün itibarıyla eğitim öğretime başlatılmıştır. Sistemde hiçbir problem yok, sistem başarılı şekilde yüz yüze eğitimle ilgili mekanizmayı işletiyor ve güvenli şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Sağlık Bilim Kurulunun önerdiği yönergeleri doğrultusunda işlemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Aaşılanma oranı giderek yükseliyor”

Öğrencilerin aşılanmasının da yüz yüze eğitimin aksamamasına katkı sağladığını belirten Özer, “En büyük avantajlarımızdan biri olarak öğrencilerimizdeki aşılanma oranı da giderek yükseliyor. Özellikle 15-18 yaş arasında. Tabii burada en büyük sorumluluk velilerimize, ailelerimize düşüyor. Yani onların kendilerini korumaları gerekiyor. Aşılanma oranlarını yükseltmeleri gerekiyor ki çocuklarımızı koruyalım ve yüz yüze eğitimden mahrum bırakmayalım. Hakikaten, bu sadece Millî Eğitim Bakanlığının sorumluluğu değil. Türkiye'deki tüm vatandaşlarımızın el birliğiyle yürütmesi gereken bir durum... Şu ana kadar 6 hafta boyunca çok başarılı geldik. İnşallah, bundan sonra da başarılı şekilde süreç devam edecek” diye konuştu.

“150 milyon liralık yatırım”

Bakan Özer, kentte şu an 107 milyon liralık bir yatırım şu ifadeleri kullandı; “Ağrı'da, yeni okul yapımları kapsamında yaklaşık 150 milyonluk bir yatırımımız var. Ağrı ilinde şu an yapımı devam eden yatırımlarla ilgili Bakanlıkta bekleyen hiçbir hak ediş yok. Programlar rutin bir şekilde devam ediyor. Bugün Ağrı ilimizde eğitimin kalitesinin artırılmasıyla ilgili eğitimdeki kalite göstergelerinin artması için neler yapabiliriz. Onu değerlendirdik. Ağrı'mıza yeni yatırımlarının yapılması kararını aldık. 50 yatak kapasiteli Diyadin Öğretmenevi ile Doğubayazıt ilçesinde yapımı planlanan 24 derslikli mesleki teknik alan lisesi yeni yatırım programına alındı”

14 yeni eğitim kurumu yapılacak

Doğubayazıt'ta 100 öğrenci kapasiteli ve pansiyonu olan 24 derslikli mesleki teknik alan lisesini hizmete açacaklarını belirten Özer, şöyle konuştu: "İl gezilerimizde temel eğitim ve anaokulu yatırımlarına çok önem veriyoruz. Bu dönem içinde önem verdiğimiz konuların başında, eğitimde fırsat eşitliğinin artırmak için okul öncesi eğitime erişim imkânlarının iyileştirilmesi geliyor. Yine Ağrı'da da bu kapsamda önemli yatırımlar yapacağız. Ağrı ilimizde hem merkez hem de ilçelerde ihtiyaç olan 6 ilkokul, 5 ortaokul, 2 anaokulu ve bir de özel eğitim anaokulunun yapılması kararını aldık. Bu yatırımlar yaklaşık 150 milyonluk bir yatırım”