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Eğitim Bakan Özer duyurdu! Düzce'de okullara 1 hafta ara verildi
Eğitim

Bakan Özer duyurdu! Düzce'de okullara 1 hafta ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önümüzdeki hafta Düzce'de okulların 1 hafta eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 17:46:00 - 2022-11-26 17:50:35
Bakan Özer duyurdu! Düzce'de okullara 1 hafta ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Düzce'de tüm okullarımızı 1 hafta tatil ediyoruz. Okullarımız 5 Aralık'ta eğitime başlayacak." ifadelerini kullandı.

Karkamış'ta eğitime 2 gün daha ara verildi

Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1 okul, 1 TIR ve evlerin hasar gördüğü Gaziantep'in KARKAMIŞ ilçesinde, Valilik kararı ile okullar 2 gün daha tatil edildi.

Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen roketli saldırılarda hasar meydana gelen Kocatepe İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının hemen ardından ilçede 1 hafta boyunca Eğitime Ara verilirken, roketin düştüğü Kocatepe İlkokulunda hızlı bir bakım ve onarım çalışması başlatılmıştı.

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