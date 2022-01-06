Bakan Özer CHP'nin 'baskın'ıyla ilgili konuştu: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Kılıçdaroğlu'nu neden bakanlığa almadınız?" sorusuna yanıt: Emrivaki yaptı, protokol kapısında gelmedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında Hande Fırat'ın konuğu oldu. Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'na randevusuz bir şekilde baskın yapar gibi giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden içeri alınmadığıyla ilgili ilk kez konuştu.

"Milli Eğitim Şûrası'na davet ettim, CHP'den kimse katılmadı"

7 aradan sonra düzenlenen Milli Eğitim Şûrası'na CHP'den kimsenin katılmadığını söyleyen Bakan Özer, "Eğitimi siyasi malzeme yapmaktan çıkarmamız lazım. Bakanlığa başladığımdan itibaren tüm paydaşlarımıza kapım açık. Bizim herhangi bir kimseyle görüşmeme gibi bir şeyimiz yok, yeter ki dert gerçekten eğitim olsun. Milli Eğitim Şûrası'na, eğitim komisyonu toplantısına CHP'den kimse katılmadı. Ben davet ettim. Öğretmen atamasındaki mülakatlarla ilgili hiçbir dahlimizin olmadığı bir süreç üzerinden böyle bir siyaset yapılması... Her yüksek KPSS alan, mülakattan yüksek alamaz ki." ifadelerini kullandı.

CHP'nin "Danıştay kararına uyulmuyor" iddiası

Kılıçdaroğlu'nun "Danıştay kararına uyulmuyor" iddiasına yanıt veren Bakan Özer, "Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki 'Danıştay kararına uymuyor.' Biz de araştırdık gerçekten uymuyor mu diye ve bunun olmadığını gördük. Ertesi gün kamuoyu açıklaması yaptık bununla ilgili. Sayın Kılıçdaroğlu'nu MEB'in uymadığı Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz dedik, bir açıklama gelmedi." dedi.

"Kılıçdaroğlu protokol kapısından gelmedi"

Bakan Özer, "Danıştay'a yazdık, oradan da böyle bir karar olmadığı geldi. Siyasetin bu konu üzerinden bir sürece araçsallaştırılmasına ben yadırgadım, keşke hiç yaşanmasaydı. Sayın Kılıçdaroğlu protokol kapısından gelmedi. Kılıçdaroğlu'nu biz zincirle mi tutuyoruz? Bunlar üzerinden spekülasyon yapılmasını doğru bulmuyorum. Oralar hep eylemlerin yapıldığı yerler, sayın Kılıçdaroğlu'na özgü bir şey değil. " diye konuştu.

Özer konuşmasının devamında şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde 'Ben yarın 13.00'de gidiyorum' dedi. Randevu verilmedi. Emrivaki yapıldı. Biz bunu bakanlık olarak kabul etmiyoruz. Görüşmeyle ilgili talebi oldu da biz red mi ettik?