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Ekonomi Bakan Ömer Bolat'tan yeni gümrük vergisi açıklaması
Ekonomi

Bakan Ömer Bolat'tan yeni gümrük vergisi açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-08-07 18:40:00 - 2024-08-07 18:42:42
Bakan Ömer Bolat'tan yeni gümrük vergisi açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kamuoyunda "Temu Vergisi" diye bilinen yeni gümrük vergisiyle ilgili açıklama yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat'a kamuoyunda "Temu Vergisi" diye bilinen yeni gümrük vergisiyle ilgili bir soru yöneltildi.

Bolat, bunun bir ithalat düzenlemesi olduğuna değinerek yapılanın üreten kesimin pazar kaybının önlemek olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız, üreten kesime olumsuz pazar kaybı yaratmamak. Yılın ikinci yarısı için ihracatçılara ilave bütçe desteği talebinde bulunduk. Küresel talep hızlandıkça ihracatçıların siparişleri artacak. Bütün amacımız, fiyatların gereksiz yere şişirilmesini önlemek."
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Türkiyem

İthal edilen her mala ağır vergiler vurunki ülkemizde üredim olsun
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