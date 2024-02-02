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Ekonomi Bakan Ömer Bolat rakam verdi! Türkiye yine rekorla başladı
Ekonomi

Bakan Ömer Bolat rakam verdi! Türkiye yine rekorla başladı

Yeniakit Publisher
2024-02-02 11:38:00 - 2024-02-02 11:44:24
Bakan Ömer Bolat rakam verdi! Türkiye yine rekorla başladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılı ihracatını artıda kapatmayı başaran Türkiye’nin 2024’e de rekorla başladığını belirterek 20 milyar 28 milyon dolarla en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılının dış ticaret verilerini deprem bölgesi Malatya’da düzenlediği toplantısı ile açıklıyor. Bolat "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ocak ayında ihracatımız %3,06 artarak 20 milyar 28 milyon dolara yükseldi. Ocak ayında tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk. Son 12 aylık ihracatımız 256,5 milyar dolara yükseldi. Ocak ayında ithalat yüzde 22 azalışla 26,2 milyar dolara geriledi" dedi.

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