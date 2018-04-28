Bakan öğretmenlere müjdeyi verdi

İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Malatya Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumunda yaptığı konuşmada, genç kuşaklarını ihmal eden toplumların geleceklerini inşa edemeyeceklerini belirtti.

Gençleri milli ve yerli değerlerle donattıklarını anlatan Yılmaz, geleceğin teminatı gençleri kişilik, yetenek ve kabiliyetlerini en üst düzeyde geliştirmek istediklerini söyledi.

Gençlerin okuyan, araştıran, geliştiren, sorgulayan bir anlayışta olmasını istediklerini anlatan Yılmaz, milli değerlerine bağlı bir nesille Türkiye'nin daha güçlü olacağını ifade etti.

İmam hatip liselerinde program çeşitliklerine gittiklerini ve bu öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarında büyük bir başarı gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, "Tüm programlar göz önüne alındığında 222 bin 925 adaydan 88 bin 114'ü bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış olup bu sayı öğrencilerin yüzde 39,5'ine tekabül etmektedir." diye konuşu

Yılmaz, bir toplumun kalkınması için öncelikle yetişmiş insan gücüne ihtiyacı olduğunu belirterek, Türkiye'nin en büyük yatırımını beşeri sermayeye yaptığını anlattı.

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA MÜTEBAKAT SAĞLANDI

Türkiye'de eğitimde 80 yılda yapılanlara denk bazı alanlarda da çok daha fazla hizmet sunduklarınıanlatan Bakan Yılmaz, şöyle devam etti:

"80 yılda yapılan derslikten daha fazlası bu dönemde yapıldı. 2002'de derslik sayısı 367 bin 145 iken 387 bin 479 derslik yaparak sayıyı 754 bin 624'e çıkardık. Ayrıca 512 bin öğretmen vardı, bizim dönemimizde 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. 80 yılda atanan öğretmenden daha fazlasını bizim dönemimizde atadık. Şu anda da 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık. 15 yaş üzeri okuma yazma bilmeyen oranı 4 kat azaldı. 2002'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 14,9'du şimdi ise yüzde 4. Okul öncesi eğitimde öğrenci sayısı 5 kat arttı."

Yükseköğretimde kızların okullaşma oranının 3 kattan fazla arttığını belirterek, kızların eğitildiği zaman toplumun eğitildiğini kaydetti.