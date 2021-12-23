Bakan Nebati’den vesayetçi Can Ataklı’ya cevap

YENİ AKİT ANKARA

Vesayetçilerin hizmetkârı olarak ‘Gazeteci’ kisvesi adı altında yazdığı köşe yazısı ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye iftiralarda bulunan Can Ataklı’ya, Bakanlıktan cevap geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “23.12.2021 tarihinde Korkusuz Gazetesi köşe yazarı Can Ataklı tarafından aktarılan ifadelere ilişkin bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Gazetecilik ilkeleri ile asla bağdaştırılamayacak, gerçeklerle yakından uzaktan ilgisi olmayan bu köşe yazısındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunda vesayet rejimi savunuculuğu dahil birçok yalan ve iftira dolu yazıları ile gündeme gelen Can Ataklı'nın; dezenformasyon odaklı kaleme aldığı bu iddialar, Türkiye Ekonomi Modelini itibarsızlaştırma, piyasalarda ve kamuoyunda olumsuz algi oluşturma amacı taşımaktadır. Söz konusu bu yazı en hafif tabir ile ‘medya tetikçiliği’ dir. Hayal dünyasını, yalanlarla ve kurgu senaryolarla köşesine taşıyan bu kişi hakkında gerekli adli işlemler başlatılacaktır” ifadeleri kullanıldı.