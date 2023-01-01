  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Nebati'den flaş açıklama! Az önce tüm Türkiye'ye duyurdu
Gündem

Bakan Nebati'den flaş açıklama! Az önce tüm Türkiye'ye duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gece gündüz çalışacak, hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 14:28:00 -
Bakan Nebati'den flaş açıklama! Az önce tüm Türkiye'ye duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gece gündüz çalışacak, hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından Türkiye Yüzyılı temalı bir video paylaştı.

Bakan Nebat, paylaşımında, "Aralık ayı boyunca yoğun bir mesai harcayarak ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımızı sürdürdük. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gece gündüz çalışacak, hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz." notunu düştü.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23