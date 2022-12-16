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Gündem Bakan Nebati'den açıklama: Çok yakıştı
Gündem

Bakan Nebati'den açıklama: Çok yakıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın Türkiye Yüzyılı'na çok yakıştığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 17:49:00 -
Bakan Nebati'den açıklama: Çok yakıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın Türkiye Yüzyılı'na çok yakıştığını belirtti.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından Bayraktar Kızılelma'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, ülkenin savunma sanayisindeki büyük kazanımı Kızılelma'yı yerinde görme imkanı bulduklarını bildiren Nebati, "Kızılelma Türkiye Yüzyılı'na çok yakıştı. Bu tesisin yapımında emeği geçen Özdemir Bayraktar Bey'i rahmetle anıyor, başarılı çalışmalarından ötürü kıymetli evlatları Haluk ve Selçuk beyleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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