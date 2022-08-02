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Ekonomi Bakan Nebati'den 500 liralık banknot açıklaması
Ekonomi

Bakan Nebati'den 500 liralık banknot açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 500 liralık banknot ve 10 liralık madeni para basılacağı iddialarını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 10:19:00 -
Bakan Nebati'den 500 liralık banknot açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısının ardından soruları yanıtladı.

Bakan Nebati'ye 500 liralık banknot ve 10 liralık madeni para basılması için hazırlık yapıldığı yönündeki iddialar soruldu.

''Hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok''

Nebati iddialar için "Yanlış bilgi" ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı, "Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok" dedi.

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Yorumlar

arif abi

Madem doğru değil o zaman bu laflar nereden çıktı? Hem şu paralardaki "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" ibaresini düzeltin. Bir tane i harfi eksik yazılıyor yıllardır.

Arif Karahan

500'lük banknot tedavüle çıkmalı, ev araba vb. alım satım işlerinde nakit para bir hayli sıkıntı oluyor.
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