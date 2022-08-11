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Ekonomi Bakan Nebati: Yatırımların güçlenmesine katkı sağlıyoruz
Ekonomi

Bakan Nebati: Yatırımların güçlenmesine katkı sağlıyoruz

13. Büyükelçiler Konferansı’na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Türk diplomasisi sayesinde farklı ülkelerle ekonomik ve ticari iş birliklerimizi geliştirmeye, ülkemize yapılan yatırımların güçlenmesine katkı sağlamaya devam ediyoruz.” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 16:34:00 -
Bakan Nebati: Yatırımların güçlenmesine katkı sağlıyoruz

YENİ AKİT  ANKARA

Büyükelçiler Konferansında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yatırımların güçlendirmesine katkı sağladıklarını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 13. Büyükelçiler Konferansına katılarak büyükelçilere hitap etti. Bakan nebati sosyal medya hesabından bu konuşmaya ilişkin bilgi paylaşırken şu ifadeleri kullandı: “Dışişleri Bakanlığımız tarafından düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılarak değerli Büyükelçilerimiz ile bir araya geldik. Geniş bir diplomatik ağa sahip, akil ve müşfik hamleleriyle küresel bir marka olan Türk diplomasisi sayesinde farklı ülkelerle ekonomik ve ticari iş birliklerimizi geliştirmeye, ülkemize yapılan yatırımların güçlenmesine katkı sağlamaya devam ediyoruz.”

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