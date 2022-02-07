Bakan Nebati Türkiye'nin yeni ekonomik modelini dünyaya anlatacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide Türkiye modelini dünyaya anlatmak için harekete geçti. Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabiri Sena Alkan şu ifadeleri kullandı:

"Bakan Nureddin Nebati, bugün Londra’da uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek. Türkiye’nin belirlediği yeni ekonomi modelini anlatacak. Yatırımcılara bu kapsamda Türkiye’ye yatırım yapma çağrısında yapacak.

İçerisinde uluslararası fon yöneticileri ve girişim sermayesi yöneticileri var. Bir dizi görüşme gerçekleştirecek bu görüşmenin Türk Büyükelçiliği Konutu’nda yapılması bekleniyor.

Yatırım ortamı ve yatırım fırsatlarını aktaracak. Bakan Nebati bir röportajında yatırımcılara izlediğimiz politikalardan geri dönüşün olmayacağını ve takvimimizde faiz artışının olmayacağını söyleyeceğiz. Bu konuda en yetkili otoriteden duyduklarından emin olacağız. Nasıl bir ekonomiyle karşılaşacaklarını şeffaf bir şekilde anlatacağız ifadelerini kullanmıştı. Türk ekonomisinin bu anlamda avantajları neler bunları sıralamasını bekliyoruz.

Sadece Londra olmayacak ziyaret takviminde. Londra’nın ardından Bakan Nebati Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14-15 Şubat’ta planlanan bir BAE ziyareti var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik etmesini bekliyoruz Hazine ve Maliye Bakanı’nın. BAE ile ilgili birçok ekonomik anlaşmaya imza atılmıştı.

Son olarak da G20 zirvesi için Cakarta’ya geçecek Hazine bakanı Baharda Japonya, Çin ve Singapur’u ziyaret ederek Avrupa, Körfez ve Doğu Asya turunu tamamlayacağım demişti."