  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Nebati müthiş gelişmeyi duyurdu: Bir rekora imza attı!
Ekonomi

Bakan Nebati müthiş gelişmeyi duyurdu: Bir rekora imza attı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 09:55:00 -
Bakan Nebati müthiş gelişmeyi duyurdu: Bir rekora imza attı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'da peşpeşe gelen rekorlara yönelik sosyal medya platformu Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Nebati "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Borsa İstanbul'da tarihi rekor

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi dün günü yüzde 0,60’lık yükselişle tamamladı. Endeks 14,65 puan artışla 2 bin 463 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 60,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,12 azalırken, holding endeksi de yüzde 1,43 değer kazandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay