  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Nebati: KOBİ'ler için yeni destek paketi geliyor
Ekonomi

Bakan Nebati: KOBİ'ler için yeni destek paketi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KOBİ'ler için yeni bir bir paket hazırlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 21:20:00 -
Bakan Nebati: KOBİ'ler için yeni destek paketi geliyor

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle; Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında bugüne kadar uygulamaya aldığımız destek paketleri, teminat eksikliği bulunan işletmelerimizin finansman ihtiyaçlarını karşılaması hususunda önemli bir işlev görmüştür.

Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla; üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz.

Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23