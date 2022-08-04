Bakan Nebati: Ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum...

A Haber kanalında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının bu haftaki konuğu Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati oldu.

Yurttaki ekonomi ile ilgili gündemi değerlendiren Bakan Nebati, birçok konuya açıklık getirdi.

"Ben bu enflasyonla sokağa çıkabilirken, siz yüzde %10 ile çıkamıyorsunuz"

Programın bir bölümünde yabancı bir ülkenin bakanıyla yaşadığı enflasyon muhabbetini anlatan Bakan Nebati, "Yabancı ülkenin bir bakanıyla sohbet ediyoruz. 'Sizin ülkede enflasyon çok yüksek' dedi bende doğru dedim. Biz bununla mücadele edeceğiz, biz bunu çözeceğiz, kararlıyız. Ama bakın dedim ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum. Siz %10 enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.