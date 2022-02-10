Bakan Nebati açıklayacak! Fiyat artışlarına karşı yeni hamle

Ekonomi yönetimi, 12 Şubat Cumartesi günü fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere, üretim ve ihracat öncelikli birçok destek, tedbir ve teşvik paketi açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek amaçlı bazı tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılacağı bir program düzenleyecek.

Nebati, cumartesi günü gerçekleştirilecek programda, bu tedbirlerin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı selektif bir finansman destek paketini açıklayacak.

Toplantıda, "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde, yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması amacıyla atılacak adımlar da kamuoyuna duyurulacak.

Başta emtia fiyatlarındaki artışlarla son dönemde küresel bir sorun haline gelen enflasyon karşısında kapsamlı bir yol haritasını açıklamaya hazırlanan Bakan Nebati, alınacak önlemlere ek olarak tüm paydaşların katkısı ve desteğiyle üretici ve tüketici fiyatlarındaki artışların önüne geçmeye yönelik birçok tedbir paketine ilişkin bilgi verecek.

Üst düzey yöneticiler katılacak

Yoğun katılımla gerçekleştirilmesi planlanan programda, iş dünyasından üst düzey yöneticilerin, STK'lerin, piyasadaki çatı kuruluşların temsilcilerinin ve kamu ile özel bankaların genel müdürlerinin hazır bulunmaları bekleniyor.

Sistem nasıl işleyecek?

Yaklaşık 5 bin ton altının yastık altından çıkarılıp ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak modelde son aşamaya gelindi. Bakan Nebati’nin açıklayacağı sistemin; vatandaş kaç gram altın getirirse buna karşılık bir sertifika verilmesi, istenildiğinde geri alınmasına imkân sağlayacak bir sistem olması bekleniyor. Yeni modelde Ayşe teyze altınıyla birlikte kuyumcuya ya da Darphane’ye giderek sertifika alacak. Alım, satım farkından kurtulurken, kâr payı da alacak. Altınını istediği tarihte sertifikasıyla geri alabilecek.

Edinilen bilgiye göre, yastık altındaki altın ekonomiye şu adımlarla kazandırılacak:

Cumartesi günü paketin açıklanmasının ardından sisteme ilişkin öncelikle mevzuatın yayınlanması gerekecek. Tebliğlerin Resmi Gazete’de yayımlanması ile sistem de hayata geçmiş olacak.

Ayşe teyze evindeki küçük altınını ya da bileziğini akredite edilmiş kuyumcuya götürecek. Kaç gram getirdiyse o kadarlık kısmı saf altına dönüştürülecek. Yani 14 ayar getirdiyse 14 ayar, 22 ayar getirdiyse 22 ayarda dönüştürülen altın için o kadar sertikifa verilecek.

Altın dışı varlıklar da dahil edilecek

Ayşe teyze eğer 18 gramlık Bilezik götürdüyse yine bu kadarlık sertifika verilecek. Ayşe teyze altınını kuyumcuya ya da Darphane’ye teslim edebilecek. Daha önce altının sisteme dahil edilmesi çalışmaları çerevesinde anlaşma yapılan kuyumcu sayısı artırılacak. 150 civarında olan kuyumcu sayısının bin 500’e kadar çıkarılmasının hedeflendiği belirtiliyor. Sistemde bazı bankaların da kuyumcu gibi çalışacağı bir platform kurulacağı ifade ediliyor. Altın için getirilen sisteme pırlanta gibi değerli taşların da dahil olabileceği dile getiriliyor.

Nakite çevrilebilecek

Ayşe teyze elindeki sertifikayı istediği zaman gidip TL’ye çevirebilecek. Verilecek sertifika likit olma özelliğini taşıyacağı için istediği anda bozdurulabilecek. Düşük fiyattan da altınını satmaktan kurtulmuş olacak.

Alım satım arasında fark oluşan bilezik gibi işlenmiş altınlarda ise yüzde 20-30 arasında değişen komisyondan kurtulmuş olacak. Sistemden çıkıp altınını geri almak isteyene altın olarak da geri alabilme imkânı sağlanacağı kaydediliyor. Ayrıca sisteme dahil olduğu için bir kâr payı da verileceği belirtiliyor.